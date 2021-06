Cacoal tornou-se o 1º município de Rondônia a vacinar os profissionais de imprensa contra a covid-19.

A vacinação aconteceu na tarde desta sexta-feira, 11, e foi acompanhada pelo vereador Paulo Henrique (PTB), autor de indicação através do ofício n° 26/GAB/2021 na Câmara de Cacoal (leia mais AQUI).

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) aprovou a vacinação da categoria, mas não saiu o papel. Projeto neste sentido também foi aprovado em Porto Velho, mas a expectativa é que vacinação ocorrer na próxima semana.

Paulo Henrique – que é Bacharel em Comunicação Social/Jornalista e advogado – saiu em defesa das duas categorias após contundente justificativa no plenário da Casa de Leis.

Com relação aos profissionais de imprensa, o parlamentar reiterou seu compromisso com a Associação Cacoalense de Imprensa (ACI), entidade que luta pela categoria nesse município e tem Siderlândio Simões como presidente.

“É uma dose de esperança de dias melhores. Algo muito emocionante. Pois, ao priorizar a vacinação dos profissionais da imprensa, estamos dando segurança para a categoria. A vacina é importante para combatermos esta pandemia”, disse o vereador em entrevista ao Extra de Rondônia.

De acordo com Siderlândio Simões, dados da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), levantados no primeiro trimestre de 2021 pelo Departamento de Saúde, apontam que o Brasil é o país com maior número de jornalistas mortos pelo novo coronavírus no mundo.

“Trabalhamos para atender a nossa classe pois a atuação da imprensa é essencial para informar a população, visando repassar as diretrizes desde o início do período pandêmico até o momento atual. Esta doença ceifou nos três primeiros meses de 2021, 86 colegas de profissão”, destacou o presidente da ACI.

Após a vacinação dos profissionais da imprensa, Drº Paulo Henrique também aguarda o atendimento das indicações nºº 24 e 25 que prioriza a inclusão dos advogados, bancários, cooperativas e correspondentes de lotéricas de Cacoal no grupo prioritário dentro do plano municipal de vacinação.