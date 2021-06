O clima ameno deste final de semana pede um cardápio especial para combinar com a temperatura. Então, nada melhor do que as iguarias do Henrique Caldos, o melhor tempero da cidade.

Friozinho combina com um bom caldo, e o Henrique oferece uma variedade incomparável deste tipo de refeição, com o melhor preço da cidade.

Sabadou, então a pedida é um caldo de primeira. Temos também espetinhos da melhor qualidade.

Peça por Delivery Much ou pelo zap 69 9 84376044, e a entrega é de graça. Se preferir, venha pessoalmente conferir nosso tempo, na Avenida Curitiba nº 2704, com atendimento até as 22hs.