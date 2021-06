Uma gravação feita por câmeras de segurança de um comércio no centro de Alto Paraíso serviu esta semana para registrar uma situação que é constante na cidade, mas que não tem sido levada com a consideração devida pela população e autoridades: o perigo causado pela grande quantidade de animais domésticos soltos nas ruas.

As imagens mostram um acidente de trânsito que acabou provocando ferimentos num dos envolvidos, que inclusive precisou de atendimento médico. A acidente foi registrado em detalhes, e as cenas mostram que o que causou a batida entre uma caminhonete e uma moto foram cães soltos na rua.

Ao frear o utilitário para não atropelar um cachorro, o motorista acabou fazendo com que o motociclista o abalroasse por trás. O choque foi forte, com o motoqueiro sendo lançado ao ar e indo para sobre a carroceria da caminhonete.

Apesar do desastre ter acontecido na quinta-feira 10, apenas neste final de semana as imagens circularam pelas redes sociais, por isso não foi possível à reportagem do Extra de Rondônia levantar estatísticas acerca do índice de ocorrências do gênero na cidade, mas conversando informalmente como um policial militar do plantão ficou constatado que não se trata de algo incomum.

A grande quantidade de animais nas ruas, particularmente cães, também provoca risco de outros tipos de ocorrências, como ataques, mas também não foi possível levantar dados neste sentido.

Mas o que é evidente nas ruas da cidade são os problemas causados pelos cães soltos com o espalhamento de lixo doméstico, algo que se vê por toda a cidade.

