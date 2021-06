A intenção pode ter sido a melhor possível, mas o momento certamente não podia ser mais inoportuno.

Nesta semana, ao promover a instalação de equipamentos novos e modernos em cinco parques infantis de Vilhena (nos bairros 5° BEC, Cohab, São José, Jardim Eldorado e Jardim América), o prefeito Eduardo Japonês (PV) pode estar criando um problema enorme para as famílias vilhenenses e para sua própria administração.

Isso porque é impossível imaginar que os novos brinquedos, coloridos e atraentes, não vão deixar a criançada da cidade confinada há mais de um ano em suas casas, completamente alucinadas querendo utilizá-los.

E isso vai provocar justamente o que não se deve neste momento: a aglomeração de pessoas num momento em que os indicadores de contaminação pela Covid-19 disparam, e em Vilhena o sistema de saúde está próximo ao colapso, com a própria prefeitura alertando do perigo da 3ª onda da covid-19 no município (leia mais AQUI).

A imagem veiculada nas redes sociais no perfil do próprio prefeito dá amostra do que vai acontecer: crianças aglomeradas nos brinquedos, criando um risco tremendo de propagar a contaminação pelo coronavírus.

No seu próprio perfil no Facebook, o mandatário municipal foi elogiado por internautas (a maioria comissionados), mas ao mesmo tempo criticando.

O ex-vereador Rogério Golfetto participou da iniciativa em promover a melhoria nos parques infantis da cidade.

PIOR MOMENTO DA PANDEMIA

“Estamos no pior momento da pandemia”. A declaração foi dita nesta semana pelo diretor do Hospital Regional de Vilhena, Clair Cunha, que alertou os habitantes dos municípios do Cone Sul para que “não venha ao hospital para uma simples consulta” (leia mais AQUI).