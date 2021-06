A Câmara de Vilhena realiza nesta terça-feira, 14, a terceira e última sessão ordinária do mês de junho.

Com início às 9h, a sessão tem na pauta a análise e votação de vários projetos, sete com pedido de urgência para votação em plenário.

Entre os projetos consta o de número 6.095/2021, que requer autorização para celebrar convênio com a empresa JBS/SA a fim de receber repasse no valor de R$ 1.150.000,00, para promover melhorias no sistema de coleta urbana de resíduos, por meio de construção e equipagem da Central de triagem de resíduos recicláveis e usina de compostagem orgânica.

Também na pauta o projeto nº 6.132/2021 que requer autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.289.000,00 para pagamento de folha e encargos de servidores lotados na Central COVID e aquisição de material de consumo, tais como: oxigênio, medicamentos, equipamentos de proteção e segurança EPI’s, destinados ao enfrentamento à COVID-19, com recursos dos Governos Federal e do Estado de Rondônia.

Conforme comunicado emitido pela Casa de Leis, a sessão não terá participação popular devido a restrições sanitárias contra a covid-19, mas será transmitida pelas redes sociais do Legislativo.

>>> LEIA, ABAIXO, A PAUTA NA ÍNTEGRA: