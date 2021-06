A deputada estadual Rosangela Donadon(PDT), destinou uma emenda parlamentar no valor de R$75 mil para aquisição de um veículo tipo pick-up que será utilizado para fortalecer as ações da saúde no município de Nova União.

Segundo a parlamentar, o recuso de R$75 mil já foi pago e está na conta da prefeitura de Nova União que ofereceu uma contrapartida no valor de R$4.450, para a aquisição do veículo que será fundamental para reforçar as ações de saúde realizadas em Nova União.

Rosangela Donadon informou que o veículo será utilizado no transporte de medicamentos e em ações de combate à dengue e outras endemias e epidemias e campanhas vacinais, muito importantes neste período de combate a pandemia da Covid 19.

“Meu objetivo é trabalhar em prol da população. Espero que o governo municipal faça bom proveito deste veículo que vai contribuir para reforçar as ações de saúde realizadas em Nova União. O prefeito João Levi, o vice Pastor Onézio e a população em geral podem contar com meu apoio para trabalhar em prol do desenvolvimento do município”, disse a deputada.