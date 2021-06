A Associação Comercial e Industrial de Cacoal (Acic) iniciou a semana com uma importante reunião. Na segunda-feira (14), a presidente Joici Eggert Strey e o vice-presidente da Acic, Adriano Queiroz, estiveram reunidos com a gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Cacoal, Thuylla Gomes Ribeiro.

Na oportunidade, foi apresentado todos os serviços disponibilizados pelo Sebrae para auxiliar empresários na busca por soluções que visam fortalecer seus negócios. Os serviços oferecidos vão desde desenvolvimento de mídias e comunicação digital, melhoria e eficiência energética, boas práticas higiênico-sanitárias nos cuidados contra a Covid-19, entre outros.

“Nós falamos sobre diversas possibilidades de parcerias e as ações que Acic e Sebrae podem desenvolver em conjunto. Falamos sobre as consultorias gratuitas e a possibilidade de levar isso aos associados e também sobre a realização de um evento que vá ao encontro das necessidades da associação e do Sebrae para o fortalecimento da economia. Ou seja, vem novidade por aí”, garantiu a gerente do Sebrae.

Vale ressaltar que neste momento, todas as ideias e ações estão sendo pensadas levando-se em consideração a pandemia ocasionada pela Covid-19. Segundo a presidente da Acic, houve uma troca de ideias que devem ser colocadas em prática o quanto antes para a realização de campanhas voltadas a ações de liquida estoque.

“É de fundamental importância a união de esforços entre Sebrae e a Acic para apoiar nossos associados. O objetivo é fortalecer e impulsionar negócios nesse momento adverso. Com certeza estamos construindo uma parceria de sucesso”, destacou a presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal, Joici Eggert Strey.