Um homem identificado por Jair José da Silva, mais conhecido como “Jair Preto”, foi preso pela Polícia Militar (PM) uma semana após ganhar a liberdade no regime aberto, em Cerejeiras.

Conforme boletim de ocorrência, a PM de Cerejeiras, recebeu informação que havia ocorrido um furto em Colorado, em uma empresa de madeiras e o objeto era de um caminhão Marca Volkswagen, modelo 690, de cor Branca, de placa MZN-6256, de Colorado do Oeste/RO.

Com isso, foi realizado deslocamento pela BR-435, sentido Colorado, quando na altura do Km 8, os militares avistaram um caminhão com as mesmas características do que havia sido furtado, trafegando em sentido contrario.

Com isso, foi dado ordem de parada com sinais sonoros e giroflex, porém, os policiais observaram que o condutor tentou parar as margens da via próximo ao matagal para empreender fuga, sendo interceptado e detido.

O motorista foi identificado como sendo Jair José da Silva, vulgo “Jair Preto”, já conhecido no meio policial, pela prática de crimes de furtos em Cerejeiras e região.

Em revista no veículo, debaixo do banco, a polícia encontrou um aparelho celular, no qual o suspeito havia furtado numa casa em Colorado.

O próprio detido disse à polícia que há uma semana estava em liberdade concional, ou seja, saído do regime semiaberto para o aberto.

Diante dos fatos, Jair que responde a 36 processos, foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.