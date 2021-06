Acidente envolvendo um carro Ford Ká e uma motocicleta Yamaha, aconteceu na tarde desta terça-feira, 15, no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Getúlio Vargas, no centro de Vilhena.

Conforme informações, a condutora do carro seguia pela Getúlio Vargas, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Major, houve a colisão com condutor da moto que trafegava sentido Cuiabá, no qual não teve tempo de desviar ou frear e acabou batendo na lateral do carro e com o impacto caiu.

No choque, uma mulher que estava no carona da moto sofreu ferimentos e foi levada ao pronto-socorro do hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e depois registrou a ocorrência, na Unisp.