Vilhena registrou nesta terça-feira, 15 de junho, um óbito, 53 casos confirmados e 121 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 12.711 casos confirmados de vilhenenses, 19.831 vacinados com a 1ª dose e 8.770 vacinados com a 2ª dose, 231 óbitos de vilhenenses, 94 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 559 casos ativos, 176 casos suspeitos, bem como 11.920 já recuperados, 25 transferidos e 103 atendimentos no ambulatório.

O óbito registrado hoje foi de um homem, morador de Vilhena, de 59 anos.

A taxa de letalidade em Vilhena é de 1,82%, em Rondônia é de 2,43%, no Brasil é de 2,76%, na América do Sul é de 2,69% e no mundo é de 2,09%. (A taxa de letalidade indica a porcentagem dos pacientes contaminados que acabam evoluindo para óbito).

Há 29 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 26 de Vilhena e 3 de outras cidades, um de Rolim de Moura, um de Corumbiara e um de Colorado.

Destes, 17 estão na UTI, sendo 13 intubados (oito do sexo masculino com 35, 48, 57, 44, 56, 42, 59 e 59 anos e cinco do sexo feminino com 51, 60, 54, 49 e 56 anos) e quatro com ventilação não-invasiva na UTI, três do sexo feminino com 48, 70 e 25 anos e um do sexo masculino com 46 anos.

Nas Enfermarias há 12 pacientes: cinco do sexo masculino com 33, 40, 29, 57 e 52 anos e sete do sexo feminino com 54, 38, 39, 37, 50, 54 e 50 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 66% (sendo 85% na UTI e 50% nas Enfermarias).

Até a publicação deste boletim o Governo do Estado não havia emitido os dados de hoje. Ontem o estado registrou 239 mil casos confirmados e 5.944 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 17,452 milhões, com 488 mil mortes. No mundo são 176 milhões de casos confirmados e 3,81 milhões de mortes.