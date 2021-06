Dois novos sítios arqueológicos em Rondônia acabam de ser reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN).

Localizados entre Monte Negro e Buritis, eles foram descobertos durante as obras de construção do linhão que interliga as subestações PCH Santa Cruz, Monte Negro e Buritis, realizadas pela Energisa.

As duas áreas arqueológicas foram batizadas como sítios Olavo Teixeira e Monte Negro e contam com quase 300 fragmentos cerâmicos já catalogados.

“São sítios com ocupação do período pré-colonial, ou seja, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, mas não temos informações sobre como ocorreram essas ocupações. A guarda final das coleções geradas ainda será definida”, diz Renato Kipnis, coordenador do projeto de prospecção arqueológica em Rondônia e sócio da Scientia Consultoria, que destaca que os sítios arqueológicos são protegidos por lei específica

Ele explica que a prospecção arqueológica envolve a vistoria de superfície e subsuperfície do local de implantação de todas as torres, anteriores à construção das mesmas, no intuito de preservar bens culturais.

IMPORTÂNCIA

A coleção cerâmica do sítio Monte Negro é composta por 163 fragmentos cerâmicos, sendo 39 peças muito pequenas, com diâmetro menor que 2 cm. Ainda há fragmentos de vasilhas, sendo 117 amostras de parede, três de borda e um de base. Devido à ausência de pedaços decorados, não foi possível a reconstrução dos recipientes nem verificar a qual povo pertenceram.

Já a coleção do sítio Olavo Teixeira é composta por 96 fragmentos cerâmicos. Destes, 69 possuem tamanho menor que 2 cm. Todas as amostras são paredes de vasilhas de cerâmica, sendo todas pedaços de parede. Devido à ausência de peças decoradas, não foi possível a reconstrução dos recipientes nem verificar a qual povo pertenceram.

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Rondônia existem 593 sítios arqueológicos cadastrados na entidade. Anualmente, o instituto cadastra novas áreas com registros arqueológicos.

“Rondônia tem um passado rico e muito interessante, com muitos registros no período pré-colonial. As pesquisas acadêmicas e obras que acontecem estimulam bastante os achados. Se todas as empresas fizerem obras com responsabilidade social e ambiental, surgem as informações que facilitam a proteção do passado histórico”, afirmou Mônica Castro, historiadora do Iphan. Para o Iphan, as descobertas realizadas pela concessionária durante as obras de expansão energética do estado ficarão como legado para as próximas gerações.