Além da aprovação de vários projetos de leis, a sessão ordinária desta terça-feira, 15, foi tomada por elogios ao secretário municipal de obras (Semosp), Antônio Marcelo “Boca”, que reassumiu a titularidade da pasta no início deste mês em Vilhena.

Pedrinho Sanches (Avante) e Vivian Repessold (PP) utilizaram a tribuna da Casa de Leis para destacar o comprometimento de “Boca” na solução dos diversos problemas do município.

“O retorno do secretário à pasta se deu por conta de sua capacidade, integridade e por ser muito prestativo e compromissado com o serviço”, disse Sanches.

Vivian reforçou o pensamento do seu colega de parlamento. “Boca sempre atende a população com respeito, transparência, independentemente de ser área rural ou urbana. Quero te parabenizar porque isso prova que você não está aí para esquentar a cadeira e sim para pensar no desenvolvimento do município”, disse a parlamentar.

“Boca”, que esteve na sessão, agradeceu os parlamentares e se comprometeu a continuar trabalhando para ajudar Vilhena.

“Se hoje estamos conseguindo realizar um bom trabalho, é porque temos o aval do nosso prefeito Eduardo Japonês e o apoio de todos os vereadores que tem dado suporte nas atividades. Aproveito pra lembrar da importância dos nossos servidores, juntamente com o Kalu (adjunto), que tem sido a engrenagem que movimenta esta secretária”, observou.