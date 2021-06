Acidente envolvendo um carro VW Golf e uma motoneta Biz, aconteceu na noite desta quarta-feira, 16, no cruzamento da Avenida Rondônia com a Avenida 1711, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motocicleta seguia pela Avenida Rondônia, sentido Porto Velho, quando no cruzamento foi atingida pelo carro, no qual o motorista transitava pela Rondônia, sentido BR-174 e acessava a Avenida 1711.

No choque, a motociclista sofreu possível fratura na perna esquerda entre outras escoriações.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a aérea para o trabalho da perícia, depois registrou a ocorrência na Unisp.