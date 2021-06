–

8ª Edição REVISTA MARISA LINHARES

Em Cacoal/RO, a 8ª Edição da Revista MARISA LINHARES circulará na próxima semana impressa e online. Com matérias exclusivas e diversas.

MÓVEIS PLANEJADOS DIMARE

A tradicional e moderna loja de móveis e decoração CASA & DECORAÇÃO em Cacoal/RO, conta com PROJETISTAS CAPACITADOS para desenvolver projetos com móveis planejados da DIMARE, conforme o desejo de cada cliente. A loja conta ainda, com móveis, cortinas sob medida, tapetes, quadros, decorações para qualquer tipo de ambiente. Na foto a arquiteta Jéssika Ribeiro e o projetista Thiago Vasconcelos da dedicada equipe.

COMEMORAÇÃO EM FAMÍLIA

No próximo SÁBADO, dia 19, a empresária MARCIA ROSALINO RIBEIRO da Cerâmica Rosalino em Cacoal/RO, comemora aniversário ao lado do esposo Vander Ribeiro e do filho Vander Rosalino Ribeiro com a esposa Mariana Gutierrez Rosalino e o filho Murilo. O filho e a nora são empreendedores com a renomada franquia Empório SANTO QUEIJO Cacoal, artesanal nacional e gourmet importado, 1ª franquia de Empório do Norte do Brasil.

ANIVERSARIOU

No último final de semana a advogada Julinda da Silva de Cacoal/RO, esteve no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário da primogênita médica ARIDIANY AIBARA, que está terminando especialização em endocrinologia e metabologia. Na foto Aridiany com o namorado Henrique Ferraz, a mãe Julinda, e a irmã empresária Leléu Aibara, de vermelho, com o namorado Danilo Tassi, de amarelo.

EMPREENDEDOR

Pioneiro em Cacoal/RO, JOAQUIM RIBEIRO é um empreendedor nato, mas que nunca perdeu a humildade e seu jeito simples de ser. Ele é conhecido como um homem íntegro e até hoje, muito trabalhador. Nascido em Portugal, Joaquim não esquece suas raízes e viaja sempre para visitar parentes naquele país, com a esposa Isabel Ribeiro, os filhos Claudinei, Claúdia e Kátia Ribeiro, e os netos e nora.