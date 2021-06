Com mais de 33 mil pessoas vacinadas contra a covid-19, o município de Cacoal aplicou 100% de todas as doses que recebeu, totalizando em números absolutos a imunização de 33.222 pessoas com pelo menos uma dose da vacina e 8.986 com a segunda dose.

Com relação à CoronaVac, o prefeito Adailton Fúria (PSD) explicou que houve atraso na entrega dessas vacinas por parte dos laboratórios contratados pelo governo federal, mas a previsão é de que haverá disponibilidade nos próximos dias.

Assim que essas doses chegaram em Cacoal, a prefeitura comunicará à população para que compareça aos locais de vacinação.

“Cacoal tem honrado o seu compromisso de imunizar a população o mais rápido possível, sempre que houver disponibilidade de doses”, assegura o prefeito.

O Município aplicou, até o momento, 42.208 doses de vacina (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer). Cacoal supera inclusive municípios mais populosos, segundo estimativas do IBGE, que são Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena.

A rapidez com que Cacoal tem vacinado os seus cidadãos se deve aos esforços do prefeito Adailton Fúria em disponibilizar várias equipes para atuar na imunização, tanto por drive-thru, como também na central de vacinação, além equipes volantes que atuaram em alguns setores da cidade.

Também contribui para esse sucesso na campanha de imunização a intensa campanha que o município tem feito, seja através de redes socais, seja através da divulgação em outros meios. “É nosso compromisso com a população”, reforçou o prefeito.

Ele também agradece, sobretudo, o apoio dos veículos de comunicação do município que foram parceiros na divulgação dos locais e horários em que ocorreria a vacinação.

Além de superar todos os municípios do estado em números absolutos, a exceção da capital, Cacoal também é o primeiro colocado em percentual de vacinados entre os municípios com mais de 50 mil habitantes e o segundo colocado no total, ficando atrás apenas de Itapuã do Oeste que aplicou 101,9% do total de vacinas recebidas. Cacoal utilizou 100,8% do total recebido.

Essa aparente incoerência ao se observar mais vacinados do que o número de vacinas recebidas, acontece porque no começo sempre vinha algumas doses a mais do que o número relatado no relatório de envio, conforme explicou a Coordenadora de Vacinação do Município, Graciele Dias Brunel.