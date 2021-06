Aproximadamente R$ 470 mil em emendas individuais do senador Confúcio Moura (MDB-RO) referente ao Orçamento Geral da União (OGU) 2020, para atender os municípios de Cacaulândia e Vale do Anari na aquisição de equipamento e material permanente para as unidades de atenção básica de saúde foram efetuados na conta de ambos os municípios na última sexta-feira, 11 de junho.

De acordo com o parlamentar, nesse momento difícil de pandemia, será mais um incremento financeiro à manutenção dos serviços de atenção básica em saúde de Cacaulândia e Vale do Anari, que receberam respectivamente R$ 249,932,00, e R$ 224.989,00, totalizando R$ 474,921,00.

Para o senador, são recursos importantes para ajudar dois importantes municípios do Vale do Jamari na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, como computador, impressora, mesa, cadeira, entre outros. Segundo ele, as prefeituras precisam muito desse dinheiro para ajudá-las a custearem suas necessidades e atender melhor o povo.

Por meio de ações do senador Confúcio Moura, entre dezembro de 2019 e junho de 2021, mais de R$ 40 milhões já foram disponibilizados para atender a saúde de 31 municípios de Rondônia, grande parte deste montante foi destinada para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.