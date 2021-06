A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que uma friagem de fraca intensidade atuará em algumas regiões de Rondônia nesta sexta-feira, 18.

A previsão será de sol entre nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde na capital e no Vale do Jamari.

Já no extremo sul do estado o dia será de tempo aberto, com céu variando de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Nas demais regiões do estado o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada à tarde.

A friagem atuará apenas nas regiões do Vale do Guaporé e do sul do estado, deixando a tarde amena, mas não provocará frio intenso. A capital e demais regiões de Rondônia seguem com forte calor.