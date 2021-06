Mil testes realizados em sistema drive-thru auxiliarão a evitar a disseminação do coronavírus na cidade

Vilhena realizou nesta quarta-feira, 16 de junho, a testagem em massa para coronavírus na população. A ação coordenada pelo Governo de Rondônia em parceria com o deputado estadual Luizinho Goebel, Prefeitura e Câmara dos Vereadores, busca mapear e frear os casos confirmados de covid-19 no município.

A testagem que iniciou às 09h no formato drive-thru e que foi realizada em frente à Câmara dos Vereadores, localizada na Av. Tancredo Neves, contou com a presença do secretário de saúde, Fernando Máximo, do deputado Luizinho Goebel – autor do pedido -, do prefeito Eduardo Japonês e dos vereadores.

Conforme o parlamentar, ao todo 1.000 pessoas serão testadas. A coleta será por meio de swab (cotonete estéril) nasal e os resultados serão entregues imediatamente.

“Convido você vilhenense a vir até a Câmara para fazer o teste que é totalmente gratuito. Caso você teste positivo, automaticamente passará por uma avaliação médica e será medicado. Essa ação é muito importante porque somente assim saberemos quem está com covid-19. Somente assim identificamos quem precisa de isolamento”, ressaltou Goebel.

De acordo com o Secretário de Saúde, Fernando Máximo, após a solicitação do deputado, o governador Marcos Rocha determinou a realização da testagem no município de Vilhena.

“Hoje, 1.000 pessoas serão testadas. Sabemos que, aproximadamente 50 pessoas vão testar positivo, só que elas nem sabiam porque não tinham sintomas, mas estavam transmitindo. Com a realização dos testes identificamos quem precisa de isolamento e assim conseguimos diminuir a proliferação do vírus”, enfatizou Máximo.