Ivan Capra e Vilmar Saúgo, presidente do conselho de administração e diretor executivo da Sicoob Credisul, entregaram nesta terça-feira, 15 de junho, 10 unidades do capacete Elmo, no valor total de R$ 9,4 mil, ao diretor do Hospital Regional de Vilhena (RO), Clair Oliveira. A compra foi uma indicação do delegado da cooperativa Fernando Volpini.

Na luta contra a Covid-19, Elmo é o nome de um capacete de respiração assistida, fruto de pesquisa e inovação no Ceará, que tem recuperado pacientes da insuficiência respiratória, consequência de complicações da doença. O dispositivo foi inspirado na experiência de médicos italianos que usaram máscaras de mergulho no tratamento de pacientes com Covid-19 e no uso de ‘helmet’, capacetes hiperbáricos, utilizados em doenças de descompressão na Europa e nos Estados Unidos. Criado no ano passado, hoje já é utilizado em vários lugares do país.

Essa doação é mais uma ação da Sicoob Credisul para ajudar a salvar vidas e amenizar os impactos causados pelo coronavírus.