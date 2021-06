Acidente envolvendo um carro VW Polo e uma motoneta Biz, aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 18, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme informações, a condutora da Biz trafegava sentido Juína quando no cruzamento das vias foi atingida pelo carro, no qual o motorista seguia sentido Cuiabá.

No choque, a motociclista bateu no para-brisa do carro que chegou a quebrar. Ela sofreu ferimentos e foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Transito (Ptran) isolou a área para o trabalho da Polícia Técnica Científica (Politec), depois registrou a ocorrência na Unisp.