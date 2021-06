O técnico Ionay da Luz, que há dias estava internado na “UTI Covid” do Hospital Regional de Vilhena e lutava contra a doença, morreu por volta das 8h desta sexta-feira, 18, em Vilhena.

Ele estava com os pulmões comprometidos e foi necessária a intubado.

Da Luz é um velho conhecido dos Vilhenenses por ter sido técnico do Vilhena Esporte Clube (VEC), time que conseguiu ser campeão rondonienses em 2005.

Natural da Bahia, Ionay tinha 59 anos e decidiu morar em Vilhena onde formou família. Deixou 3 filhos e 2 netos.

Além de passagem pelo VEC, ele tem no currículo a conquista do título do campeonato rondoniense no comando do CEF em 2002, e depois passou pelo Ariquemes, Barcelona, Genus, Ji-Paraná, Moto Clube, Rondoniense, Ulbra, União Cacoalense e Vilhenense.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o vilhenenses Natal Pimenta Jacob, vice-presidente da Federação de Futebol de Rondônia (FFER), lamentou o falecimento do técnico que fez história no município.

“Infelizmente perdemos meu amigo e irmão. Trouxemos ele em 2005, quando o VEC foi campeão rondoniense pela primeira vez. Além disso, conseguiu mais três títulos em Rondônia. Perdemos um grande amigo e fica aqui meus pêsames e de toda a torcida do VEC a toda a família. Mais um pai de família que a covid levou. Um dia triste para todos nós”, disse.