Em Janeiro desse ano, durante as férias, o Sargento Fabrício Rodrigues sofreu um acidente em que caiu de aproximadamente 15 metros de altura.

Após um tempo internado e depois de vários exames o diagnóstico foi lesão no plexo braquial onde foram avulsionados três nervos da sua coluna cervical o que anulou os movimentos do braço esquerdo.

Por se tratar de uma lesão complexa, os recursos disponíveis no estado de Rondônia não tinha garantias de restabelecer os movimentos do braço mesmo com intervenção cirúrgica.

Porém, após algumas pesquisas foi encontrada uma chance de realizar o procedimento cirúrgico com restabelecimento dos movimentos em 90%, mas o mesmo teria que ir para Santa Catarina.

No intuito de angariar fundos, os amigos organizaram uma ação solidária para ajudar nos custos e com as vendas da rifa, conseguiram arrecadar cerca de R$ 25 mil para o procedimento cirúrgico.

Agora Fabrício precisa se manter em Santa Catarina e busca alocar recursos para o pós- cirúrgico. Com isso, a ação consiste em uma rifa no valor de R$ 25,00 concorrendo a uma TV Smart de 50 polegadas que será sorteada dia 02 de Julho de 2021.

A mesma pode ser adquirida em contato com os números (69) 9 8475-4542 Sargento Luciano, (69) 9 9303-4910 Sargento Randuns ou no quartel dos bombeiros na Rua Pedro Luiz da Costa, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Fabrício agradece todo empenho da família bombeiro militar e dos amigos pela força nesse momento complicado.