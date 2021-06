Na tarde desta sexta-feira, 18, o prefeito Adailton Fúria (PSD) participou de uma reunião em seu gabinete, acompanhado do deputado estadual Cirone Deirói e outras autoridades, na qual anunciou a construção de novas praças públicas e revitalização das existentes, com recursos do programa “Governo nas Cidades”.

Também participaram da reunião o coronel Meirelles (representando o governador Marcos Rocha), uma engenheira que integra a equipe de Governo e o vice-prefeito Cássio Góis.

O prefeito afirmou que a parceria com o governo vai garantir uma melhoria na qualidade de vida da população, que terá acesso a áreas de lazer e passeio público revitalizados.

Ele ressaltou que fez o pedido também para a revitalização da Praça Central da cidade e agradeceu o empenho do deputado Cirone Deiró que fez a inclusão de vários outros locais que receberão recursos desse programa.

Cirone, por sua vez, confirmou que fez a indicação de três novas praças para serem construídas na área urbana, sendo uma no campo do Village do Sol, uma na Morada do Bosque e outra no Bairro Vista Alegre, ao lado do Céu. Além dessas novas praças, o parlamentar afirmou que também serão revitalizadas as praças do Teixeirão, Parque Brizon, Riozinho e Divinópolis.

O representante do governo, que esteve a Cacoal especialmente para anunciar esses investimentos, explicou que as praças serão construídas ou revitalizadas com recursos próprios do governo, que foram economizados e que agora serão disponibilizados para esse fim. Ele ressaltou que o Município ficará encarregado de apresentar o projeto básico, através de seus engenheiros, e o governo liberará a verba para a construção e revitalização desses ambientes.

O vice-prefeito, Cássio Gois, também falou sobre a importância do programa e agradeceram ao Coronel Meirelles e o Governo de Rondônia por pensar também na qualidade de vida da população que projetos como esses propiciam.