O projeto “Juntos pela Inclusão Social” firmou convênio com o “Curso Gamificação e Ensino”, ministrado por duas doutoras no assunto: Daniela Pereira e Marcela Albaine Farias da Costa.

Com objetivo de auxiliar os professores da Comarca de Colorado do Oeste a se adaptarem à nova realidade de ensino virtual, a parceria foi pensada para superar barreiras e que a educação de qualidade permaneça mesmo em tempos de isolamento social.

“E, claro, depois do término da pandemia, que essas ferramentas virtuais no ensino possam ser utilizadas como forma de inclusão social e não de exclusão”, ressalta Flávia Albaine, coordenadora do Juntos pela Inclusão Social.

BOLSAS DE ESTUDO

Segundo Flávia, a parceria objetiva conceder bolsas de estudos para os professores da rede pública (municipal ou estadual) dos municípios de Colorado do Oeste e Cabixi, pois são os municípios abrangidos pela Comarca onde ela é responsável como Defensora Pública, instituição também considerada atualmente como “guardiã dos vulneráveis”.

“A seleção dos professores que ganharão a bolsa está sendo feita por mim, com foco em escolher profissionais comprometidos com o trabalho e que possam replicar o conhecimento na localidade”, aponta.

A professora Sandra Valéria (diretora da Escola Estadual Prefeito Marcos Donadon) foi a primeira contemplada com a bolsa na turma que aconteceu em maio.

“Gostaria de enaltecer minha participação no curso ‘História e Games’, ou seja, Gamificação no Ensino, que foi incrível e tive a oportunidade de trocar experiências com várias pessoas de diversos Estados do Brasil. Acredito que a gamificação traduza a palavra do professor em aula prazerosa, onde os alunos possam vivenciar diferentes conhecimentos. E de forma bem planejada e organizada, o professor leva os alunos a construírem informações importantes e significativas”, pontua Sandra.

Os professores interessados em concorrer à bolsa precisam ser da rede pública (municipal ou estadual) dos municípios de Colorado do Oeste e Cabixi, devendo enviar e-mail com o currículo atualizado, telefone de contato e comprovante de que trabalha em alguma das escolas públicas dos municípios citados até o dia 24/06/2021 para inclusaosocialcapacitacao@gmail.com.

No momento as seleções dos professores estão sendo feitas para a turma do curso que acontecerá no final de junho.

Os interessados também deverão acompanhar o Instagram do Projeto Juntos pela Inclusão Social (@juntospelainclusaosocial), onde serão divulgados os nomes dos ganhadores e as seleções para as próximas turmas.

O QUE É O CURSO?

Voltado para professores da educação básica e superior, o curso é a prática de aplicar mecanismos de jogos (do inglês “gamification”) no ensino.

Afinal, com alunos cada vez mais conectados, os professores precisam se ressignificar diante dessa realidade. E juntamente ao sucesso de vendas dos seus livros “Ensino de História e Games” e “Ensino de História e Histografia Escolar Digital”, a doutora no assunto, Marcella Albaine Farias da Costa, lançou o curso “História e Games”.

Em dois dias de curso, totalmente online, os assuntos abordados são o que é gamificação, os processos para gamificar, construção de roteiro de game, além de avaliação e gamificação.

“Ter o jogo como um método de ensino é ‘falar a língua’ do aluno. E o lúdico é uma forma de se aproximar do outro. Sabemos que o aprendizado passa muito pelo afeto, pela criatividade, por isso, nós, professores, precisamos nos transformar e também viver em constante transformação social”, finaliza Marcella.