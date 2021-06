Apesar das avaliações de desempenho do governo de Rondônia não estarem lá tão positivas assim, um grande grupo de pessoas, que faz parte da administração em funções de primeiro escalão, estão se articulando para tentar sobreviver na política em cargos legislativos.

Segundo o que circula nos bastidores da política estadual, há pelo menos cinco personagens com tal perfil e têm pretensões de lançar pré-candidaturas à Câmara Federal, incluindo a primeira-dama, Luana Rocha, o e vice-governador José Jodan.

Titular da secretaria de Ação Social do Estado, Luana Rocha é filiada do Patriotas, legenda que vem ganhando espaço no cenário político posto ser o provável destino do presidente Jair Bolsonaro em seu projeto de buscar a reeleição.

No mesmo partido deve filiar-se o Chefe da Casa Civil do governo, que recentemente passou por uma tremenda saia justa com acusações de corrupção, Junior Gonçalves, que também tem pretensões de concorrer no pleito proporcional.

Comprovando que o Patriotas é o partido da vez dos bolsonaristas, grupo ao qual o governador de Rondônia e seus círculo mais próximo fazem parte, o atual secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, também deve ancorar seu projeto político na legenda.

Já o secretário de Agricultura, Evandro Padovani, é pré-candidato a deputado federal anunciado há meses, e deve deixar o PSL rumo ao PSC, acompanhando a tendência da composição política vilhenense da qual faz parte.

Fechando a fila dos pré-candidatos à Câmara Federal, está o vice-governador José Jodan, que é do PSL e, por enquanto, não dá sinais que pretende mudar de partido.