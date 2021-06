E.P.S., de 33 anos, foi vítima de tentativa de assassinato quando tomava café em sua casa na Rua Tiradentes, em Novo Plano, distrito de Chupinguaia.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar foi solicitada pela Central de Operações de Chupinguaia para atender uma ocorrência de tentativa de assassinato no distrito de Novo Plano, dando conta que uma pessoa havia sido baleada e estava sendo atendida no Posto de Saúde daquela localidade.

Ao chegar no local, a guarnição manteve contato com a vítima, no qual informou que estava em casa tomando café em companhia da família, quando um homem invadiu o quintal da residência armado com uma espingarda e disparou contra ele, atingindo-o no ombro lado direito.

Ainda segundo a vítima, devido as circunstâncias não conseguiu visualizar as características do atirador.

A vítima foi levada pela ambulância e escoltada pela guarnição até o hospital municipal em Chupinguaia, onde passou por atendimento médico.