Após cometer o crime numa loja na Rua José Roberto Garcia Moreira, no bairro Embratel no começo da tarde desta segunda-feira, 21, leia (AQUI), o trio voltou a atacar, desta vez o alvo foi uma distribuidora de bebidas, localizada na Avenida Tancredo de Almeida, no bairro Jardim Eldorado, já no final da tarde.

Conforme informações, os ladrões chegaram no comércio um de posse de uma arma de fogo e outro portando uma faca e anunciaram o assalto.

Os bandidos agiram da mesma forma do roubo anterior, de forma violenta mandaram que todos deitassem no chão.

Em seguida foram no caixa encurralaram a atendente e subtraíram cerca de R$ 600,00 em dinheiro, quatro aparelhos celulares e fugiram tomando rumo ignorado.

