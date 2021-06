A partir da meia-noite, o pronto-socorro e os setores de ginecologia e obstetrícia do Hospital Regional de Vilhena (HRV) passarão a ser coordenados pela paulista “Medicando Serviços Médicos”.

A empresa oferecerá três médicos no pronto-socorro e dois médicos na ginecologia/obstetrícia (incluindo cirurgias), de forma ininterrupta, 24 horas por dia, bem como médicos para acompanhar pacientes durante transferências a outros municípios.

A iniciativa da Prefeitura de Vilhena visa melhorar e ampliar a capacidade de atendimento da saúde municipal. Na ginecologia/obstetrícia havia já uma empresa atuante, que será substituída pela Medicando.

No pronto-socorro, os médicos eram contratados através de plantões eventuais. Agora, com médicos oriundos de Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho, Vilhena e até mesmo outros estados, a nova empresa ressalta a capacidade técnica do seu corpo de profissionais, enquanto garante que deve implantar mudanças importantes na melhoria do serviço, especialmente na humanização da saúde.

A enfermeira e secretária municipal de Saúde, Siclinda Raasch, destaca a relevância da ação. “Já convocamos todos os médicos aprovados do concurso. Tentamos também contratação por processo seletivo, mas não houve procura. Assim, fazer pela empresa, é uma maneira de garantir o atendimento”, explica.