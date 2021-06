O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) homenageou com “Medalha de Mérito Legislativo” o 1° Sargento PM Jair de Souza, durante a solenidade de passagem de Comando do 2º Pelotão da 3ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar no município de Cabixi realizada nesta sexta-feira, 18 de junho.

Na oportunidade, o 1º Sargento Jair Souza passou o comando do quartel para o 2° Sargento PM Oziel Pereira Borges que ingressou à Corporação em dezembro de 2010.

O evento que contou com a presença do Comandante Geral, Coronel PM Alexandre Luís de Freitas, do Comandante Regional do Policiamento III, Paulo André de Souza e do Comandante do 3° Batalhão, Major PM Thiago Araújo de Souza foi marcado por emoções, reconhecimentos e homenagens.

“Quero parabenizar meu amigo PM Jair de Souza pelo excelente trabalho que realizou à frente da corporação durante os anos que ficou como Comandante. Jair você é um exemplo a ser seguido. Você é um líder! A nossa gratidão pelos serviços prestados ao município de Cabixi. Ao novo Comandante PM Oziel lhe desejo todo o sucesso nessa nova etapa da sua vida”, destacou o parlamentar.