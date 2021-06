O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), está executando a manutenção na rodovia 495 (linha 85) não-pavimentada (primária), que interliga a RO-391 até a RO-496 (Pé de Galinha), na região de Chupinguaia.

Reconformação de plataforma (patrolamento), encascalhamento, limpeza lateral de vegetação com motoniveladora, levantamento do greide da pista e sistema de drenagem (saídas de água) são alguns dos serviços executados pela equipe da 9ª Residência Regional do DER em Vilhena.

“Outro serviço importante é o de bota-dentro, que tem como objetivo utilizar materiais que estão as margens da estrada, aterrando e alteando o eixo da pista, evitando alagamentos e atoleiros”, explicou o residente da 9ª Regional do DER, Rogério Henrique de Medeiros.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, ressalta que os serviços de melhorias só são possíveis graças ao empenho de cada servidor.

“Todas essas obras são estruturantes e representam importantes ações de infraestrutura do Governo de Rondônia para melhorar a malha rodoviária, o escoamento da produção da região e garantir o direito de ir e vir do cidadão. O governador Marcos Rocha tem orientado que as melhorias deverão acontecer nos mais de seis mil quilômetros de estradas de responsabilidade do DER”, comentou.