A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia informa a população sobre o provável fechamento parcial da BR 364, no Km 562 (trevo para Cujubim), a partir das 05h da manhã.

O presidente do sindicato dos produtores rurais da cidade de Cujubim, acompanhado por mais dois representes, esteve na sede da Delegacia da PRF em Ariquemes, para cientificar a autoridade responsável pela via sobre a intenção de realização de uma manifestação pacífica, conforme previsão constitucional (Art. 5°, XVI, CRFB/88).

Os manifestantes afirmam que a intenção da atividade é dar visibilidade à reunião conciliatória com autoridades políticas, que será realizada às 10h da manhã desta terça-feira (22). Segundo eles, a reunião tratará sobre demandas de uma região que poderá ser transformada em área de preservação permanente.

A liderança informou, ainda, que a manifestação se dará de forma ordeira e intermitente, evitando assim, causar danos à comunidade local ou aos usuários da rodovia que transitarem pela região.

A Polícia Rodoviária Federal, cumprindo sua missão de garantir a mobilidade no Brasil, realizará as atividades necessárias para preservar a fluidez do trânsito na região. Como orientação, recomenda-se – aos que puderem – a não circulação no trecho da rodovia durante o horário do evento, evitando assim, possíveis transtornos aos viajantes.