O assalto a um comércio na Rua José Roberto Garcia Moreira, no bairro Embratel, foi registrado na tarde desta segunda-feira, 21, pela Polícia Militar na Unisp, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que estava no estabelecimento com mais duas pessoas, quando três homens, sendo de estatura mediana, magros, trajando camisas longas, máscaras e bonés entraram na loja, um deles portava uma arma de fogo e anunciou o assalto ameaçando de morte o proprietário e as funcionárias, mandando que deitassem no chão.

Em seguida os marginais subtraíram R$ 500,00 em dinheiro, quatro aparelhos celulares, sendo um Samsung A21s, cor azul, um Samsung A31, cor azul, um Samsung J2, cor verde, um Xiaomi milplay, cor azul, vinte cinco relógios de diversas marcas e cinco óculos da marca Juliete de diversos modelos.

Em seguida saíram do local a pé, onde provavelmente haviam um veículo na rua lateral esperando para dar fuga aos bandidos.

O sistema de segurança registrou os suspeitos saindo da loja.

https://