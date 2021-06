Dirigentes da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO) estão em Vilhena apresentando a instituição às autoridades e setor produtivo, e abrindo caminho ao empreendedorismo para buscar custeio de projetos junto ao governo federal.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 22, o diretor da fundação, José Afonso Pimentel, além dos assessores técnicos Cintia Bonazza e Yran Alves, explicaram os princípios básicos da iniciativa e as metas que a instituição pretende alcançar.

A ideia é servir como um elo entre o empreendedorismo local e organismos federais para alocação de recursos para investimentos em projetos empresarias, tanto de pessoas jurídicas como pessoa física, que apresentem o que é designado como uma “ideia inovadora”.

A ação se desenvolve através do Projeto “Centelha II”, que visa atender 22 propostas no Estado, para as quais estará disponível o montante de R$ 1,4 milhão em recursos para investimento global. A proposta pode ser em qualquer área empresarial, mas dada a vocação do Estado, particularmente da região de Vilhena, iniciativas do setor do agronegócio devem ser mais atrativas.

A FAPERO está fazendo o mapeamento por todo o interior de Rondônia em busca dos empreendedores que se enquadrem no perfil do programa. A determinação do governo estadual é que o interior tenha participação ativa na ação, mas dada a pequena estrutura da fundação, a meta neste momento é apresentar o projeto aos Municípios e buscar parcerias, onde um servidor municipal seja capacitado para ser referência da instituição nas cidades.

Os dirigentes explicaram que esta fase é apenas uma espécie de porta aberta aos empreendedores ao acesso de recursos federais, mas que há outras etapas onde os investimentos são muito maiores.

De acordo com o grupo, um dos propósitos de se fazer este mapeamento e seleção dos projetos neste momento é ir preparando empreendedores para o período pós-pandemia, onde novas ideias e ações inovadoras serão fundamentais para a retomada do crescimento econômico do país, e Rondônia tem muito campo para avançar neste setor.

Para saber mais sobre o assunto consulte o site: programacentelha.com.br