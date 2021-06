Cacoal sediará na próxima segunda-feira, 28, o 1º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores em prol da Macrorregião II de Saúde de Rondônia, que envolve 34 municípios da Região Central, Cone Sul, Zona da Mata e Vale do Guaporé.

O encontro é promovido pela mesa diretora da Câmara de Cacoal, atendendo a uma solicitação do vereador Edimar Kapiche (PSDB).

O evento está programado para começar às 8h30 no plenário da Câmara Municipal.

O objetivo do encontro, segundo Edimar Kapiche, que é o 1º secretário da Câmara de Cacoal, é debater entre vereadores e autoridades dos municípios envolvidos, deputados estaduais e federais, senadores e representantes estaduais, as melhorias no polo de saúde da macrorregião que é Cacoal.

“Queremos discutir e buscar soluções viáveis para as unidades de saúde no município de Cacoal, principalmente os hospitais Heuro e Regional”, destaca o vereador.

“Entre as principais reivindicações estão melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam nestas unidades, mais profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe multiprofissional, e agilidade nos atendimentos, sobretudo em cirurgias. A exemplo do que aconteceu na macrorregião I com a operação ‘Esvazia João Paulo II’, em Porto Velho, estamos cobrando para que possa ter aqui também uma operação ‘Esvazia Heuro e Hospital Regional’, principalmente no tocante a cirurgias ortopédicas e especialidades médicas, isso porque há grande número de pessoas que esperam há muito tempo por esses procedimentos”, acrescenta o vereador, que levou o caso à tribuna do parlamento na sessão ordinária da última segunda-feira, 21.

Ainda, de acordo com Kapiche, a expectativa é que representantes de todas as cidades da macrorregião participem do evento, tendo em vista que os principais serviços públicos e atendimentos em saúde prestados para a região estão em Cacoal. O vereador acrescenta também que é de suma importância a participação dos representantes de cada município para defender os interesses de sua população.

>>> VEJA, ABAIXO, O DISCURSO DO VERADOR SOBRE A SAÚDE DE CACOAL NA TRIBUNA DA CÂMARA:

