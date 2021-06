Na manhã desta quarta-feira, 23, o deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB), em atendimento ao pedido do secretário de administração, Clarismar Rodrigues Lacerda, representando a prefeita de Chupinguaia, Doutora Sheila se reuniu com o chefe de residência de Porto Velho do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Amilcar Adamy, para debater soluções em prol de melhorias da qualidade da água para beneficiar a população do município.

A demanda proposta pelo parlamentar encabeçada por Clarismar, que também é o responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água de Chupinguaia, implica na solicitação da análise dos mananciais subterrâneos, nos Distritos do município, em especial no de Boa Esperança, para que possa melhorar o atendimento

no fornecimento do tratamento da água nessa região.

Na oportunidade, ao interceder na questão, o deputado Chiquinho da Emater destacou a necessidade urgente no atendimento à população do município,

pedindo ao chefe de residência da CPRM da capital, o empenho do órgão no tocante a execução dessa ação de suma importância.

“Estive com Amilcar e fui bem recebido, ele garantiu que destinará equipes para avaliar os parâmetros técnicos através de exames de amostras da água da localidade. O intuito é proporcionar a população segurança na entrega de potabilidade apresentada na água que a população precisa, garantido assim o bem estar de todos”, conclui o deputado Chiquinho da Emater.