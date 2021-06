O técnico Tite deu algumas pistas sobre a maneira como a seleção brasileira entrará em campo nesta quarta-feira (22), diante da Colômbia, às 21h.

O comandante canarinho indicou que o torcedor poderá esperar mudanças no duelo a ser realizado no Nilton Santos, pela quarta rodada da Copa América.

“Seguimos da mesma forma. Com mudanças, mas mantendo teoricamente a mesma engrenagem”, afirmou o treinador.

Uma das novidades é a entrada de Weverton na meta. Tite ainda deixou um alerta sobre o que esperar da Colômbia: “Os enfrentamentos sempre foram muito difíceis. Não é hipervalorização não, mas é um jogo complicado. Temos de ficar atentos”, disse.

Tite reconheceu que a seleção projeta se manter na primeira colocação do Grupo B para continuar a mandar seus jogos no Nilton Santos. Contudo, ratificou suas críticas às condições do gramado do estádio.

“Sim, o estado do gramado não é bom. Com sua recente retirada fica humanamente impossível jogar. O Juninho (Paulista, coordenador de seleções) está em contato porque isto coloca em risco a saúde dos atletas”, declarou.

Em seguida, citou seu exemplo com jogador: “Sou um ex-atleta que teve que parar aos 27 anos com cinco operações. Às vezes um buraco, um escorregão, te proporciona ainda mais problema para um esporte de contato”, finalizou.

Com seis pontos somados, o Brasil lidera o Grupo B da Copa América. Com mais uma vitória, garante matematicamente a classificação para as quartas de final.

BRASIL x COLÔMBIA

Data-Hora: 23-06-21 – 21h

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Jose Antelo (BOL)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

BRASIL: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred (Lucas Paquetá) e Neymar; Gabriel Jesus, Gabigol (Everton Ribeiro) e Richarlison. Técnico: Tite

Desfalque: Felipe (torção no joelho direito)

COLÔMBIA: Ospina; Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez e Tesillo; Cuadrado, Barrios, Sebastián Perez e Cardona; Muriel e Borja. Técnico: Reinaldo Rueda