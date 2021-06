O cortejo com o corpo do ex-vereador Cabo João, saiu as 14h de frente à sede da funerária Canaã, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, próxima ao Hospital Regional de Vilhena.

O caixão foi levado em cima caminhão do Corpo de Bombeiros, percorreu algumas ruas e avenidas da cidade até chegar ao cemitério Cristo Rei, onde foi recebido com honras militares.

Durante as homenagens, a esposa do ex-vereador cabo João, vereadora Nica, recebeu das mãos do Tenente Melo, a Bandeira que cobriu o caixão.

Cabo João morreu nesta quarta-feira, 23, na cidade de Cacoal, onde estava internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI), vítima da covid-19.

