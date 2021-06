Acidente envolvendo um carro Fiat/500 Cult e uma moto Yamaha XTZ 150, aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 23, no cruzamento da Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) com a Rua Rio Grande do Norte, na divisa dos bairros Parque Novo Tempo e Cidade Verde I, em Vilhena.

Conforme informações de populares que presenciaram o acidente, a motorista do carro trafegava sentido BR-174 e o condutor da moto seguia sentido BR 364, quando houve a colisão.

No choque, o motociclista bateu no para-brisa do carro, caiu e ficou prensado entre o veículo e uma árvore, sendo que o carro teve que ser empurrado para trás para que a vítima fosse socorrida e levada ao pronto-socorro do hospital pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Técnica Científica (Politec) fazer a perícia, depois a ocorrência foi registrada na Unisp.