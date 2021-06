Na noite de terça-feira, 22, através de informações anônimas, a Polícia Militar (PM) identificou dois dos assaltantes que roubaram duas lojas de Vilhena, na tarde da última segunda-feira, 21, leia (AQUI) e (AQUI).

Conforme boletim de ocorrência, investigadores tinham informação que uma casa na Avenida 1703, no bairro jardim Primavera, poderia estar servindo de abrigo para bandidos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e que eles poderiam estar envolvidos nos assaltos a duas lojas, onde usando arma de fogo e faca tocaram o terror durante os crimes.

Com isso, foi feito monitoramento no local e na noite de terça-feira, 22, os PMs observaram que chegaram no endereço três pessoas identificadas posteriormente pelas iniciais V.A.P.S., de 18 anos, D.J.M.F., 24 anos e H.F.S.W., 20 anos, no qual ao perceberem que iram ser abordadas correram para dentro do quintal do imóvel, porém, os suspeitos de serem os autores dos assaltos pularam o muro e fugiram, mas H.F., não conseguiu e foi detida.

Uma policial feminina foi chamada para revistar a suspeita e com ela foi encontrado um aparelho celular reconhecido posteriormente como sendo produto do roubo da loja no bairro Embratel, além disso, foi localizada com a suspeita uma porção de substancia aparentado ser maconha.

Em revista na casa, foram localizados dentro de um micro-ondas aparelhos celulares embrulhados em papel alumínio para dificultar o rastreamento, no forro, foi encontrado uma bolsa com diversos produtos tomados nos assaltos.

A mulher recebeu voz de prisão por receptação e posse de drogas. A dupla que fugiu pulando o muro, um deles é V., que na época era menor de idade e confessou que executou o Policial Penal no pátio do Posto Cavalo Branco, leia (AQUI).

Outra informação que será checada pela polícia ainda dá conta que à dupla é suspeita de ter assassinado Moikon André de Souza Cella, crime ocorrido numa distribuidora no bairro Embratel, leia (AQUI).

Agora, os investigadores trabalham para localizar e prender os suspeitos que fugiram do cerco policial.

