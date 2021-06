O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (SESCOOP-RO) está com processo seletivo aberto para vários cargos de nível médio e superior.

As vagas estão divididas em: analista de comunicação, analista de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas, analista de compras e licitação, analista jurídico, analista de tecnologia da informação, analista financeiro, analista de gestão de pessoas, analista de controle interno e técnico de operações. Os salários variam entre R$ 1.306,24 e R$ 2.819,90, mais benefícios. A contratação é na modalidade CLT.

O processo seletivo consiste em 3 etapas com caráter eliminatório e classificatório: análise curricular, avaliação de conhecimento e entrevista técnica. As inscrições podem ser realizadas até o dia 1° de julho.

Para mais informações acesse o edital: https://inchance.org/wp-content/uploads/2021/06/1624298556762_Edital-SESCOOP-21.06.21.pdf

O que é o SESCOOP-RO?

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (SESCOOP-RO) é o ‘S’ do cooperativismo. Contribui para a autogestão das cooperativas, garantindo maior competitividade e, principalmente, o atendimento aos interesses dos cooperados.

É responsável por organizar e gerenciar o ensino de formação profissional para as cooperativas aqui do Estado. Ou seja: ele ajuda o pessoal das cooperativas a se tornar mais qualificado, logo, as cooperativas têm mais chance de crescer e atingir seus objetivos. Além disso, claro, ele ajuda a promover a cultura do cooperativismo, mostrando que é fácil e recompensador colaborar para um mundo melhor.

Saiba mais em: https://www.sescoop-ro.org.br/