Doação de cateteres hospital de câncer de Cacoal

No último dia 18, o HOSPITAL DO CÂNCER DE CACOAL através da ASSDACO – Associação Assistencial a Saúde São Daniel Comboni recebeu doação no valor total de R$ 47.987,50, referente EPI’s Cateteres e outros produtos como luvas, avental descartável, termômetro oxímetro, gel hidroalcoólico e máscara cirúrgica descartável realizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da Regional Noroeste. Registrei na ocasião a farmacêutica Ângela Oberdoerfer, a médica oncologista Marcia Aparecida de Oliveira, a coordenadora da Assdaco Aparecida de Miranda, o padre Johnnis Marthis Parteli pároco da Diocese de Cacoal, José Pereira das Neves Filho e a assistente social Patrícia Lira membros da Assdaco.

– 8ª Edição REVISTA MARISA LINHARES

Em Cacoal/RO, ASSINANTES do DIÁRIO DA AMAZÔNIA estão recebendo hoje, DIA 24, a 8ª Edição da Revista MARISA LINHARES, com matérias exclusivas e diversas. Leia a revista on line no site www.marisalinhares.com.br

SICOOB fronteiras

Desde o último dia 21, a cidade de Cerejeiras/RO conta com novas instalações da SICOOB FRONTEIRAS em novo e moderno endereço na avenida das Nações. Na foto o gerente Diego Luis Nunes Ludwig, a diretora de negócios Rosilaine Repiso, a prefeita Lisete Marth daquele município e o diretor administrativo Tiago Zandoná.

– Casa & Decoração

