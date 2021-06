Depois do sucesso do Boulevard Premium em Vilhena, a Vaz Desenvolvimento acaba de investir R$ 22,5 milhões no Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort que alia segurança e qualidade de vida.

O o novo empreendimento alia o alto padrão Residence & Resort com qualidade, diversão e segurança aos moradores. O Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort, dispõe de completa estrutura de lazer, comparada aos melhores hotéis resorts do país.

O empreendimento, realizado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário é localizado em Cacoal, as margens da BR-364 próximo ao Havan, e está com oportunidade única para quem deseja construir a casa dos seus sonhos dentro de um condomínio fechado com exclusivo Club Premium.

O Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort foi projetado para transformar a vida de quem irá morar no local. Segundo o CEO Douglas Vaz, “este conceito de condomínio Residence & Resort é um produto da Vaz Desenvolvimento que pensou no melhor para a família, total respeito ao meio ambiente, lazer e segurança onde este tipo de empreendimento em curto espaço de tempo, tem uma valorização acima de outros imóveis”.

O condomínio possui um projeto único com espaço para relaxamento, prática de atividades físicas e convívio harmonioso com a natureza. No Club Premium o morador contará com academia, bar da piscina, piscina tropical com borda infinita, spa center com sauna, sala de massagem com hidro, praça da criança, espaço boulevard, pet place, duas quadras de beach tennis / vôlei de areia praça do luau, quadra de tênis, quadra poliesportiva, campo de futebol society e dois boulevard sport grill, e uma extensa área verde de 31.607,15 m².

Outro item importante é a segurança. O empreendimento contará com portaria, controle de acesso, ronda motorizada, câmeras de segurança e todo o perímetro fechado com muro e gradil. São 231 terrenos disponíveis com áreas privativas de metragem de 300 m² a 600 m² e com condições de pagamentos de até 180 meses.

