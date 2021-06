Com a recente instalação de uma fábrica de gelo para atender a Associação dos Piscicultores de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia, a entidade recebeu mais uma parte de investimentos de porte a fim de dar sustentação ao fortalecimento do setor, agregando a equipamentos de escavação de tanques que já haviam sido entregues.

De acordo com o presidente da Associação, Pedro Seixas, as conquistas são fruto do esforço de muita gente, a começar pelos produtores e incluindo técnicos e políticos. “Tudo isso está acontecendo por que lá atrás houve um esforço de se organizar o setor e buscar formas de fazer com que a atividade se tornasse de fato uma opção para o produtor rural”, explicou o presidente ao Extra de Rondônia.

Ele relata que o apoio técnico da Emater, através do agrônomo Ênio Milani, e depois o suporte político do PMDB, particularmente através dos ex-deputados Marinha Raupp e Amir Lando, assim como da prefeitura municipal, fez com que o sonho e o esforço dos produtores desse frutos, e se transformasse em toda a estrutura que hoje está disponível aos piscicultores.

A viabilização do projeto almejado pelos empreendedores também contou com produtores de outras áreas, como pecuaristas, por exemplo, que somaram esforços no sentido de contribuir. “Tem muitas mãos que participaram da construção deste projeto”, analisa.

A associação dispõe de terreno, barracão, carreta, trator de esteira, pá-carregadeira e agora a fábrica de gelo, atendendo 40 produtores do Município, mas no caso da fábrica de gelo piscicultores da região poderão ser atendidos na demanda pelo produto, que é vital para a atividade. “Sem gelo, não há piscicultura em escala”, esclarece Seixas.

Para plena autonomia e auto sustentabilidade, ainda é preciso uma câmara fria de porte para atender as necessidades da indústria, mas já há movimentação de deputados, como Chiquinho da Emater (PSB), no sentido de buscar meios de atender a demanda.

Seixas explicou que o suporte político é fundamental para se empreender um projeto deste porte. “Foi graças a uma emenda de Marinha Raupp que conseguimos a fábrica de gelo, enquanto Amir Lando foi quem conseguiu recursos para que conseguíssemos a esteira e a pá-carregadeira, com as quais podemos ter autonomia para fazer os tanques de criação”, detalhou.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o Zootecnista Ênio Milani destacou o planejamento com que as ações foram executadas, partindo de um projeto de incremento ao setor produtivo em geral de Colorado idealizado em 2.011. “Elaboramos metas para o setor leiteiro, a suinocultura, a piscicultura e outras áreas e de forma organizada fomos trabalhando numa grande parceria em busca de transformar projetos em realidade”, observa.

O técnico destacou o empenho dos produtores e o interesse dos políticos que contribuíram para que as propostas fossem concretizadas, ressaltando a paciência e perseverança dos piscicultores, que apesar da demora nunca esmoreceram, e agora colhem os frutos de sua dedicação. “Os resultados do trabalho e da confiança estão aí, e agora é o momento de consolidar o setor e tornar Colorado do Oeste e o Cone Sul numa referência regional do setor”, explicou.

Apesar do momento da economia nacional ser difícil, e particularmente no setor da piscicultura os preços das rações aumentaram de forma desproporcional a valorização do produto, tanto Seixas como Ênio permanecem firmes na certeza que as coisa em breve vão melhorar, e que todo o esforço e dedicação de tanta gente a este projetos trará aos produtores e a comunidade em geral frutos expressivos na forma de distribuição de renda e geração de riqueza, além de impacto positivo na arrecadação de tributos.