O deputado Alex Silva (Republicanos) esteve retornando ao interior do Estado nos dias 16,17 e 18 para visitar alguns municípios.

A agenda iniciou com uma reunião em São Miguel do Guaporé, e em seguida, o parlamentar esteve na prefeitura de Nova Brasilândia, onde foi recebido pelo prefeito Hélio Mendes (PP), pela coordenadora do Bolsa Família, Francielle, e pelo vereador Ademilson (PP).

O parlamentar também passou pela sede do Idaron com o chefe Adriano, e participou de reunião com a diretoria do Republicanos de Nova Brasilândia, com o presidente Edilson Meira, o vice presidente Aristides, o vereador Paulo, a tesoureira Francielle, o 1° secretário Roni e os membros do partido, Minudo e Nenezão.

Já no município de Alta Floresta do Oeste, Alex Silva visitou o pelotão da Polícia Militar, comandado pelo tenente Renato. Em Rolim de Moura, foi recebido no 10° Batalhão da Polícia Militar pelos comandantes Thiago Campos, Rodrigo do pelotão de Santa Luzia, e pelo responsável da comunicação social do 10° BPM, sargento Feitosa. Juntamente com o responsável da Universal no município, pastor Fernandes, o deputado conheceu a escola militar Tiradentes VIII, acompanhados pelo diretor Rudenei, sargentos RR Biger e RR Filipim.

“Fomos conhecer as demandas e necessidades da população de alguns municípios, e nos colocar à disposição de todos. Quero agradecer a todo o povo do interior do nosso Estado, pela receptividade”, frisou o parlamentar.