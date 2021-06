O município de Chupinguaia mais uma vez será beneficiado com ações do deputado estadual Luizinho Goebel (PV). Na quarta-feira 23 de junho, o parlamentar esteve na sede do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER/RO) em Porto Velho, juntamente com os vereadores Denilson da Cidade Alta, Eder da Van e Toninho Bertozzi para entregar ao diretor geral adjunto, Éder André Fernandes Dias a autorização para a contratação de empresa que fará o projeto de construção de pontes de concreto no município.

Conforme o parlamentar há algum tempo está batalhando junto com as autoridades municipais para construção de pontes de concreto sobre o Rio Pimenta, nos Distritos de Novo Plano e Nova Esperança.

“Há aproximadamente três anos, a ponte sobre o Rio Pimenta em Nova Esperança está caída. Para solucionar esse problema temos duas opções: construir uma ponte provisória de madeira, que não é barata, ou fazer um projeto executivo para a construção de ponte de concreto. Isso é o que conseguimos junto ao governador Marcos Rocha, a autorização para que o DER contrate uma empresa para fazer o projeto executivo das duas pontes sobre o Rio Pimenta”, salientou Goebel.

Ainda conforme o deputado, a empresa que já foi contratada, tem 90 dias depois de dada a ordem de serviço para entregar o projeto ao DER. Logo após isso, abre-se o processo de contratação para a construção das pontes.

“Agradeço o empenho do governo de Rondônia na construção dessas pontes nas duas regiões. Sei que esses benefícios vão sair em breve, porque o governador vem atendendo às nossas solicitações. Agradeço também a parceria e confiança da prefeita Sheila Mosso e dos vereadores de Chupinguaia”, enfatizou o parlamentar.