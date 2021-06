Um jovem identificado como Tiago Crestani, de 24 anos, foi morto a tiros por volta das 20:00h desta sexta-feira, 25, em frente ao mercado Amarelinho, no Setor 12, em Vilhena.

De acordo com testemunhas, Tiago conversava com várias pessoas na frente do comércio, quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e já foram em direção a ele atirando.

Baleado por 12 vezes, o jovem morreu no local e o atirador fugiu com a ajuda do comparsa, não sendo localizado até o momento.

Apesar de haver cerca de 7 pessoas no local no momento do tiroteio, mais ninguém foi atingido, o que mostra que realmente Tiago era o alvo do atirador.