Na manhã desta sexta-feira, 25, o prefeito Adailton Fúria esteve na Secretaria de Obras, juntamente com o vice-prefeito Cássio Gois e representantes do PSB, em ato de recebimento de uma retroescavadeira.

De acordo com o prefeito, a chegada de mais esse maquinário vai reforçar a frota e propiciar um melhor atendimento em todas as frentes de trabalho que a prefeitura vem atuando, tanto no perímetro urbano, quanto na área rural.

Estiverem presentes no evento, o vereador Paulinho do Cinema, o presidente do PSB Antônio Carlos dos Santos Júnior, Toninho do Jornal e Roberto Ferreira.

Em sua fala, o vereador Paulinho do Cinema agradeceu o deputado Mauro Nazif por ter atendido a esta solicitação feita por ele e o presidente do PSB, além de enaltecer o árduo trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Obras, destacando o empenho e profissionalismo do secretário Paulo Pimentel.

No encerramento do ato, Fúria também agradeceu a parceria de Mauro Nazif e do deputado estadual Crispim, bem como do vereador Paulinho do Cinema e toda a diretoria do PSB em Cacoal.