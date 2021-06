Uma comissão de deputados estaduais, em companhia do Secretário Estadual de Saúde, estão neste sábado, 26, em Cacoal, onde percorrerem as unidades de hospitalares para aferir as condições em que elas estão atuando no atendimento a população.

A comitiva parlamentar é composta por Luizinho Goebel (PV), Ismael Crispin (PSB) e Cirone Deiró (PODE), enquanto Fernando Máximo está à frente dos representantes do setor de saúde estadual na vistoria.

Eles estão nesta tarde no Heuro, e ainda pretendem ir até o Hospital Regional de Cacoal ainda hoje, e amanhã pela manhã deem promover reunião com autoridades municipais para coletar mais informações e captar demandas.

De acordo com informações a visita faz parte de um cronograma de ações do gênero que serão feitas pelo Estado inteiro, com visitas sem aviso de antecedência, porém sem caráter de inspeção, mas sim de tomar pé da situação e aferir eventuais demandas e gargalos para buscar soluções a problemas.

