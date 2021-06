A prefeitura de Vilhena anunciou, através de aviso de licitação publicado na última quinta-feira, 24, no Diário Oficial do Município, o pregão eletrônico para aquisição de um drone para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan).

Conforme o processo administrativo nº3196/2021/SEMPLAN obtido pelo Extra de Rondônia, o valor estimado da despesa é de R$ 107.569,51.

O sistema para cadastro para propostas está aberto e a disputa será realizada a partir das 9h30 da quinta-feira, 8 de julho.

O assunto foi debatido na sessão ordinária do dia 11 de maio na Câmara de Vilhena, aprovado por unanimidade pelos parlamentares, mas trouxe a discussão de dois parlamentares em plenário.

Na ocasião, ao abordar o caso, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB) sugeriu que a prefeitura faça um seguro e reforçou cautela no manuseio do equipamento. “De fato é um drone caro. Sugiro que, após a aquisição, seja feito um seguro no equipamento e que o servidor responsável tenha cuidado para que o município não tenha prejuízos. Ou seja, que o drone não fique na mão de qualquer pessoa”, observou.

Por sua vez, o vereador Samir Ali (Podemos) solicitou à prefeitura para que o responsável do manuseio do equipamento seja um servidor efetivo e que o mesmo receba treinamento antes que o drone seja utilizado (leia mais AQUI).

Conforme a justificativa, o drone será utilizado na realização do mapeamento da cidade.