Um dia após a derrota na decisão da Liga das Nações para os Estados Unidos, o técnico Zé Roberto Guimarães fechou o elenco que representará a seleção brasileira feminina de vôlei nos Jogos de Tóquio.

A lista tem como destaques a presença da jovem Ana Cristina, de 17 anos, que atuou recentemente pelo Sesc-RJ/Flamengo e as ausências de algumas atletas campeãs olímpicas em outros ciclos.

Além de Ana Cristina, outra presença que chama a atenção é a da líbero Camila Brait, de 32 anos, que enfim disputará a primeira Olimpíada da carreira, após ser cortada antes dos Jogos de Londres, em 2012, e do Rio, em 2016.

No elenco do Brasil, três jogadoras já conquistaram o ouro olímpico, todas em Londres: Tandara, Natália e Fernanda Garay. Por outro lado, a oposta Sheilla, de 37 anos, que subiu ao lugar mais alto do pódio em 2012 e quatro anos antes em Pequim, na China, acabou ficando de fora da lista. Sheilla se tornou mãe no fim de 2018 e, posteriormente, retomou a carreira, mas não recuperou a forma que a tornou uma das melhores do mundo. Ela também se manifestou sobre a convocação por meio das redes sociais.

Nos Jogos de Tóquio, o Brasil, que está no grupo A, estreia no dia 25 de julho contra a Coreia do Sul.

>>>Veja a lista: